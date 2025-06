FÊTE DE LA MUSIQUE – Mauvaisin 22 juin 2025 15:00

Haute-Garonne

FÊTE DE LA MUSIQUE 1 RUE CHÂTEAU Mauvaisin Haute-Garonne

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

2025-06-22

Une journée sous le signe de la musique et du partage, où tous(tes) celles et ceux qui le souhaitent sont invité(es) à venir jouer, chanter, danser.

Les Groupes :

-Les Kools

-Bubblegum corail

-L’Orchestre sauvage

-Euphonix

-Scène ouverte / Jam

Entrée prix libre

Buvette et crêpes sur place .

1 RUE CHÂTEAU

Mauvaisin 31190 Haute-Garonne Occitanie undimanchealacampagne@mauvaisin.com

English :

A day of music and sharing, where everyone is invited to come and play, sing and dance.

German :

Ein Tag im Zeichen der Musik und des Teilens, an dem alle, die Lust haben, zum Spielen, Singen und Tanzen eingeladen sind.

Italiano :

Una giornata di musica e condivisione, in cui tutti sono invitati a venire a suonare, cantare e ballare.

Espanol :

Un día de música y convivencia en el que todos están invitados a tocar, cantar y bailar.

