Fête de la Musique May-Sur-Orne May-sur-Orne samedi 20 juin 2026.

May-sur-Orne

Fête de la Musique May-Sur-Orne

Rue Eugène Figeac May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Fête de la Musique samedi 20 juin de 18h30 à 00h30

Fête de la Musique samedi 20 juin de 18h30 à 00h30 Parc de la Mairie May-Sur-Orne .

Rue Eugène Figeac May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 80 93

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English : Fête de la Musique May-Sur-Orne

Fête de la Musique Saturday 20 June from 6.30 pm to 12.30 am

L’événement Fête de la Musique May-Sur-Orne May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme