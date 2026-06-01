Fête de la Musique May-Sur-Orne May-sur-Orne
Fête de la Musique May-Sur-Orne May-sur-Orne samedi 20 juin 2026.
May-sur-Orne
Fête de la Musique May-Sur-Orne
Rue Eugène Figeac May-sur-Orne Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique samedi 20 juin de 18h30 à 00h30
Fête de la Musique samedi 20 juin de 18h30 à 00h30 Parc de la Mairie May-Sur-Orne .
Rue Eugène Figeac May-sur-Orne 14320 Calvados Normandie +33 2 31 79 80 93
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English : Fête de la Musique May-Sur-Orne
Fête de la Musique Saturday 20 June from 6.30 pm to 12.30 am
L’événement Fête de la Musique May-Sur-Orne May-sur-Orne a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme
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