Fête de la musique Mairie Mazeray Mazeray
Fête de la musique Mairie Mazeray Mazeray samedi 20 juin 2026.
Mazeray
Fête de la musique
Mairie Mazeray 2 route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Juke-Boxe Un voyage musical des Beatles à Joe Cocker, de la soul au reggae.
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Mairie Mazeray 2 route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 73 78 96
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English :
Juke-Boxe: A musical journey from the Beatles to Joe Cocker, from soul to reggae.
L’événement Fête de la musique Mazeray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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