Fête de la musique Mairie Mazeray Mazeray samedi 20 juin 2026.

Mazeray

Fête de la musique

Mairie Mazeray 2 route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Juke-Boxe Un voyage musical des Beatles à Joe Cocker, de la soul au reggae.

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Mairie Mazeray 2 route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 73 78 96

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English :

Juke-Boxe: A musical journey from the Beatles to Joe Cocker, from soul to reggae.

L’événement Fête de la musique Mazeray a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge