Fête de la musique – Rue des écoles Mazerolles 21 juin 2025 12:30

Pyrénées-Atlantiques

Fête de la musique Rue des écoles Jardin de la bibliothèque Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 12:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Concert de Swing en bulles en duo ; une contrebasse qui a la gigote, une chanteuse passionnée par l’univers des année 20 à 60 et de ukulélé, voici le cocktail parfait pour vous faire passer un doux moment musical ! Des reprises de swing qui donnent le sourire. Transats et paréos bienvenus ! Buvette et petite restauration sur place. Dans le jardin, repli à l’intérieur en cas de pluie. .

Rue des écoles Jardin de la bibliothèque

Mazerolles 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 77 10 88 bibmazerolles@orange.fr

