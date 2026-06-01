Melleville

Fête de la musique

Place du Village Melleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 17:00:00

fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :

2026-06-21

DJ Clem met l’ambiance à Melleville !

Scène ouverte à tous les artistes, amateurs ou confirmés.

Buvette sur place. .

Place du Village Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Melleville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers