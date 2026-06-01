Fête de la musique Melleville
Fête de la musique Melleville dimanche 21 juin 2026.
Melleville
Fête de la musique
Place du Village Melleville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00
Date(s) :
2026-06-21
DJ Clem met l’ambiance à Melleville !
Scène ouverte à tous les artistes, amateurs ou confirmés.
Buvette sur place. .
Place du Village Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Melleville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers