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Fête de la musique Melleville

Fête de la musique Melleville dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place du Village

Ville : 76260 Melleville

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Melleville

Fête de la musique

Place du Village Melleville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-06-21 20:00:00

Date(s) :
2026-06-21

DJ Clem met l’ambiance à Melleville !
Scène ouverte à tous les artistes, amateurs ou confirmés.
Buvette sur place.   .

Place du Village Melleville 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 83 70 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Melleville a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers