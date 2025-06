Fête de la musique Mesnil-Raoul 21 juin 2025 17:30

Seine-Maritime

Fête de la musique 54 Rue de la Mairie Mesnil-Raoul Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 17:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la musique à Mesnil-Raoul samedi 21 Juin à partir de 17h30 à la salle des associations !

Programme

– à partir de 18h White Tigers de Fresne-Le-Plan

– vers 19h Eighty One, reprise pop/funk et variétés internationales

Buvette tenue par le comité des fêtes

Barbecue, tables et chaises à disposition

Roulotte Ma Petite Pâtisserie

Fête de la musique à Mesnil-Raoul samedi 21 Juin à partir de 17h30 à la salle des associations !

Programme

– à partir de 18h White Tigers de Fresne-Le-Plan

– vers 19h Eighty One, reprise pop/funk et variétés internationales

Buvette tenue par le comité des fêtes

Barbecue, tables et chaises à disposition

Roulotte Ma Petite Pâtisserie .

54 Rue de la Mairie

Mesnil-Raoul 76520 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 79 02 10

English : Fête de la musique

Fête de la musique in Mesnil-Raoul on Saturday June 21st from 5.30pm at the Salle des Associations!

Program :

– from 6pm White Tigers from Fresne-Le-Plan

– around 7pm Eighty One, pop/funk and international variety covers

Refreshment bar run by the Comité des fêtes

Barbecue, tables and chairs available

Roulotte Ma Petite Pâtisserie

German :

Fête de la musique in Mesnil-Raoul am Samstag, den 21. Juni ab 17:30 Uhr in der Salle des associations!

Programm:

– ab 18 Uhr White Tigers aus Fresne-Le-Plan

– ca. 19 Uhr Eighty One, Pop/Funk-Cover und internationale Varietäten

Getränkeausschank, der vom Festkomitee betrieben wird

Grill, Tische und Stühle stehen zur Verfügung

Wohnwagen Ma Petite Pâtisserie

Italiano :

Festa della musica a Mesnil-Raoul sabato 21 giugno dalle 17.30 presso la Salle des Associations!

Programma :

– dalle 18:00 White Tigers da Fresne-Le-Plan

– verso le 19.00 Eighty One, cover pop/funk e varietà internazionale

Bar per il rinfresco gestito dal Comitato del Festival

Barbecue, tavoli e sedie a disposizione

Roulotte Ma Petite Pâtisserie

Espanol :

Fiesta de la música en Mesnil-Raoul el sábado 21 de junio a partir de las 17.30 h en la Sala de Asociaciones

Programa :

– a partir de las 18.00 h White Tigers de Fresne-Le-Plan

– hacia las 19:00 h Eighty One, pop/funk y versiones de variedades internacionales

Bar de refrescos a cargo del Comité de Fiestas

Barbacoa, mesas y sillas disponibles

Roulotte Ma Petite Pâtisserie

L’événement Fête de la musique Mesnil-Raoul a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin