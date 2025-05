Fête de la musique – Métabief, 21 juin 2025 18:00, Métabief.

Doubs

Fête de la musique Au pied des pistes Métabief Doubs

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-21 23:59:00

2025-06-21

Préparez-vous à une soirée de folie ! Votre Comité des Fêtes vous invite à la Fête de la Musique !

On a mis les petits plats dans les grands pour vous offrir une programmation musicale variée et de qualité.

Venez soutenir nos artistes locaux et partager un moment de joie et de convivialité. C’est l’événement musical à ne pas manquer ! Jule, Greasy Lumberjacks, BartWood, Kahu Dub et Synaps Les Tontons Faders .

Entrée libre

Buvette et petite restauration sur place .

Au pied des pistes

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

