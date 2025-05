Fête de la musique – Mirecourt, 21 juin 2025 17:00, Mirecourt.

Vosges

Fête de la musique 32 rue Général Leclerc Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 17:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Fête de la Musique Mirecourt Animations musicales à différents lieux.

Mirecourt célèbrera la musique dans son centre-ville. Les amoureux de la musique pourront profiter de plusieurs styles de musique (pop, rock, classique, traditionnel, électro…), de la poésie et de la danse. Les restaurants, bars et associations de la ville seront en fête et vous proposeront également des solutions pour vous restaurer et vous hydrater.Tout public

32 rue Général Leclerc

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 05 22

English :

Fête de la Musique Mirecourt: Musical entertainment at various venues.

Mirecourt celebrates music in its town center. Music lovers will be able to enjoy a wide range of musical styles (pop, rock, classical, traditional, electro?), poetry and dance. The town’s restaurants, bars and associations will be celebrating, and will also be offering solutions for eating and drinking.

German :

Fête de la Musique Mirecourt: Musikalische Unterhaltung an verschiedenen Orten.

Mirecourt feiert die Musik in seinem Stadtzentrum. Musikliebhaber können sich auf verschiedene Musikstile (Pop, Rock, Klassik, Traditionelles, Elektro usw.), Poesie und Tanz freuen. Die Restaurants, Bars und Vereine der Stadt sind in Feierlaune und bieten Ihnen auch Möglichkeiten zum Essen und Trinken.

Italiano :

Fête de la Musique Mirecourt: intrattenimento musicale in vari luoghi.

Mirecourt festeggia la musica nel suo centro cittadino. Gli amanti della musica potranno godere di una varietà di stili musicali (pop, rock, classica, tradizionale, elettronica, ecc.), poesia e danza. I ristoranti, i bar e le associazioni della città saranno in festa e offriranno anche cibo e bevande.

Espanol :

Fête de la Musique Mirecourt: Animación musical en varios lugares.

Mirecourt celebra la música en el centro de la ciudad. Los melómanos podrán disfrutar de diversos estilos musicales (pop, rock, clásica, tradicional, electro, etc.), poesía y danza. Los restaurantes, bares y asociaciones de la ciudad estarán de fiesta y también ofrecerán comida y bebida.

L’événement Fête de la musique Mirecourt a été mis à jour le 2025-05-19 par OT MIRECOURT