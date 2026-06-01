Fête de la Musique Mondrainville Mondrainville
Fête de la Musique Mondrainville Mondrainville samedi 20 juin 2026.
Mondrainville
Fête de la Musique Mondrainville
12 Rue de l’Avenir Mondrainville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la Musique Mondrainville Samedi 20 juin de 18h à 00h
Fête de la Musique Mondrainville Samedi 20 juin de 18h à 00h Face à l’école Edwards Griffith .
12 Rue de l’Avenir Mondrainville 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 80 66 cdfmondrainville@gmail.com
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English : Fête de la Musique Mondrainville
Fête de la Musique Mondrainville Saturday 20 June from 6pm to midnight
L’événement Fête de la Musique Mondrainville Mondrainville a été mis à jour le 2026-06-13 par Orne Odon Tourisme