À l’occasion de la Fête de la Musique, le charmant village de Monsac vous invite à une soirée conviviale placée sous le signe de la culture occitane ! Venez découvrir le groupe Quo faï de ben, qui vous entraînera au son de la musique traditionnelle du Sud-Ouest.

Ambiance festive garantie avec buvette et restauration sur place pour prolonger le plaisir entre amis ou en famille.

Entrée libre et gratuite une belle occasion de célébrer l’arrivée de l’été en musique et en toute simplicité.

Le Bourg

Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine al.monsac@gmail.com

