Monsac

Fête de la musique

Le bourg Monsac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Ambiance fête de village pour la Fête de la Musique à Monsac, dans le parc de la Salle des Fêtes.

Deux groupes de musiciens animeront la manifestation ambiance jazz et swing avec Swing Voyage (quartet de jazz manouche) et ambiance blues et rock’n roll avec Mash (quartet de musique américaine, très dansant).

Buvette et restauration assurée par l’Amicale Laïque. Entrée gratuite. .

Le bourg Monsac 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine al.monsac@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Monsac a été mis à jour le 2026-05-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides