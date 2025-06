Fête de la musique – Le Canard à Bretelles Monsempron-Libos 20 juin 2025 20:00

Lot-et-Garonne

Fête de la musique Le Canard à Bretelles 1 Place Centrale Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-20

2025-06-20

Fêtes de la musique !! Vendredi 20 juin c’est POOR PADDY qui va donner le tempo !!

Venez découvrir leur inimitable son irlandais !

Au menu ( 20 euros)

Salade d’endives, bleu d’Auvergne et lardons

Jambon braisé au tournebroche, pomme de terre.

Tarte aux pommes.

Concert à partir de 20h. Le service débutera a 20h30 et nous commenceront à envoyer les assiettes.

Pensez à réserver. .

Le Canard à Bretelles 1 Place Centrale

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 20 55 lecanardabretelles@gmail.com

English : Fête de la musique

Music Festival!! Friday, June 20th, POOR PADDY will set the pace!!

On the menu:

Endive salad, Bleu d’Auvergne cheese, and bacon

Rotisserie-braised ham, potatoes

Apple tart

Concert starting at 8 pm. Service will begin at 8:30 pm.

Remember to book.

German : Fête de la musique

Feste der Musik!!! Am Freitag, den 20. Juni wird POOR PADDY den Takt angeben!!!

Auf dem Menü:

Endiviensalat, Auvergne-Blaukäse und Speckwürfel

Geschmorter Schinken am Drehspieß, Kartoffeln.

Apfelkuchen.

Konzert ab 20 Uhr. Der Service beginnt um 20:30 Uhr.

Denken Sie an eine Reservierung.

Italiano :

Festival della musica! Venerdì 20 giugno, i POOR PADDY daranno il ritmo!

Il menu:

Insalata di indivia con formaggio blu d’Alvernia e pancetta

Prosciutto brasato allo spiedo, patate.

Crostata di mele.

Concerto dalle 20.00. Il servizio inizia alle 20.30.

Non dimenticate di prenotare.

Espanol : Fête de la musique

Fiesta de la música El viernes 20 de junio, POOR PADDY marcará el ritmo

En el menú:

Ensalada de escarola con queso azul de Auvernia y bacon

Jamón estofado en asador, patatas.

Tarta de manzana.

Concierto a partir de las 20.00 h. Servicio a partir de las 20.30 h.

No olvide reservar.

