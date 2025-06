FÊTE DE LA MUSIQUE – place de la mairie Mont Lozère et Goulet 21 juin 2025 07:00

FÊTE DE LA MUSIQUE place de la mairie Bagnols-les-Bains Mont Lozère et Goulet

21 juin 2025





Le 21 juin c’est la fête de la musique !

L’association Les Festivités Bagnolaises vous propose une soirée apéro grillades, à 19h00 en musique, place de la poste à Bagnols les Bains.

Nous vous attendons nombreux !

place de la mairie Bagnols-les-Bains

Mont Lozère et Goulet 48190

English :

June 21 is Fête de la Musique!

The association « Les Festivités Bagnolaises » invites you to a barbecued aperitif at 7pm, with music, on the Place de la Poste in Bagnols les Bains.

We look forward to seeing you there!

German :

Am 21. Juni wird die Fête de la Musique gefeiert!

Der Verein « Les Festivités Bagnolaises » lädt Sie zu einem Aperitif-Grillabend um 19 Uhr mit Musik auf dem Place de la poste in Bagnols les Bains ein.

Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Il 21 giugno è la festa della musica!

L’associazione « Les Festivités Bagnolaises » organizza un aperitivo alla brace alle 19.00, con musica, in Place de la Poste a Bagnols les Bains.

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

El 21 de junio es la fiesta de la música

La asociación « Les Festivités Bagnolaises » organiza a las 19.00 h un aperitivo con barbacoa y música en la plaza de la Poste de Bagnols les Bains.

¡Le esperamos!

