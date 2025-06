Fête de la musique – Montéléger 20 juin 2025 19:30

Drôme

Fête de la musique Centre du village Montéléger Drôme

Début : Vendredi 2025-06-20 19:30:00

fin : 2025-06-20 23:00:00

2025-06-20

La fête de la musique aura lieu un soir plus tôt à Montéléger.

Centre du village

Montéléger 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 50 18 mairie@monteleger.fr

English :

The Fête de la Musique will be held one evening earlier in Montéléger.

German :

Die Fête de la Musique findet einen Abend früher in Montéléger statt.

Italiano :

La festa della musica si svolgerà una sera prima a Montéléger.

Espanol :

La fiesta de la música tendrá lugar una noche antes en Montéléger.

