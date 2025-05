FÊTE DE LA MUSIQUE – Montesquieu-des-Albères, 21 juin 2025 19:00, Montesquieu-des-Albères.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Concerts live. Animations:jeux gonflables,maquillage

Repas à 18 € sur réservation uniquement

Un moment à savourer en famille ou entre amis sous le ciel d’été.

Réservations et infos hellomontesquieu@gmail.com

.

Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 50 88 88 51

English :

Live concerts. Entertainment: inflatable games, face painting

Meal at 18 ? ? on reservation only

A moment to enjoy with family and friends under the summer sky.

Reservations and information: hellomontesquieu@gmail.com

German :

Konzerte, die live gespielt werden. Animationen:aufblasbare Spiele,Schminken

Essen um 18?? nur mit Reservierung

Ein Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden unter dem Sommerhimmel genießen kann.

Reservierungen und Infos: hellomontesquieu@gmail.com

Italiano :

Concerti dal vivo. Intrattenimento: giochi gonfiabili, face painting

Pasto a 18 anni su prenotazione

Un’occasione per divertirsi con la famiglia e gli amici sotto il cielo estivo.

Prenotazioni e informazioni: hellomontesquieu@gmail.com

Espanol :

Conciertos en directo. Entretenimiento: juegos hinchables, pintura de caras

Comida a las 18? sólo con reserva

Un gran momento para disfrutar con la familia y los amigos bajo el cielo de verano.

Reservas e información: hellomontesquieu@gmail.com

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères a été mis à jour le 2025-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE