FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères samedi 20 juin 2026.

Montesquieu-des-Albères

FÊTE DE LA MUSIQUE

Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Un moment à savourer en famille ou entre amis sous le ciel d’été.

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Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 60 49

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English :

A moment to enjoy with family or friends under the summer sky.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE