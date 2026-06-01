FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères
FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères samedi 20 juin 2026.
Montesquieu-des-Albères
FÊTE DE LA MUSIQUE
Montesquieu-des-Albères Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un moment à savourer en famille ou entre amis sous le ciel d’été.
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Montesquieu-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 60 49
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English :
A moment to enjoy with family or friends under the summer sky.
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Montesquieu-des-Albères a été mis à jour le 2026-06-13 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE