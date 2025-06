Fête de la musique – Sous la Halle Montfort-en-Chalosse 21 juin 2025 19:00

Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 02:00:00

2025-06-21

Forts du succès de l’année dernière, l’Harmonie Municipale, la Banda Los Copleros et l’Ecole de Musique de Monfort s’associent cette année encore à l’association des commerçants montfortois Montfort Mon Choix afin de vous proposer une soirée musicale pour la Fête de la musique.

Au programme de la musique bien sûr de quoi se sustenter et de quoi trinquer en toute convivialité !

Retrouvez-nous sous la Halle de Montfort en Chalosse le 21 juin prochain à partir de 19h !

Venez nombreux ! .

Sous la Halle Place du Foirail

Montfort-en-Chalosse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 81 44 81 association.montfortmonchoix@gmail.com

English : Fête de la musique

Buoyed by last year’s success, the Harmonie Municipale, the Banda Los Copleros and the Ecole de Musique de Monfort are joining forces again this year with the Montfort Mon Choix merchants’ association to bring you an evening of music for the Fête de la Musique.

German : Fête de la musique

Aufgrund des Erfolgs im letzten Jahr schließen sich die Harmonie Municipale, die Banda Los Copleros und die Ecole de Musique de Monfort auch dieses Jahr wieder mit der Vereinigung der Montforter Geschäftsleute Montfort Mon Choix zusammen, um Ihnen einen musikalischen Abend zur Fête de la Musique zu bieten.

Italiano :

Forti del successo dell’anno scorso, l’Harmonie Municipale, la Banda Los Copleros e l’Ecole de Musique de Monfort uniscono anche quest’anno le forze con l’associazione dei commercianti di Montfort Mon Choix per offrire una serata di musica in occasione della Fête de la Musique.

Espanol : Fête de la musique

Tras el éxito del año pasado, la Harmonie Municipale, la Banda Los Copleros y la Escuela de Música de Monfort se unen de nuevo este año a la asociación de comerciantes de Montfort Mon Choix para ofrecerle una velada musical con motivo de la Fiesta de la Música.

