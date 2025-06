FÊTE DE LA MUSIQUE Montner 21 juin 2025 19:30

FÊTE DE LA MUSIQUE Montner Pyrénées-Orientales

A 19h30 Dégustation avec les vignerons locaux , A 19h30 concert avec visages du Bresil et à 21h30 retrouvez le groupe Deep Reason. Buvette et petite restauration sur place….

Montner 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 16 33 45 17 foyer.rural.montner@gmail.com

English :

At 7:30 pm tasting with local winemakers, at 7:30 pm concert with visages du Bresil and at 9:30 pm the band Deep Reason. Refreshments and snacks on site….

German :

Um 19:30 Uhr findet eine Weinprobe mit lokalen Winzern statt, um 19:30 Uhr ein Konzert mit Visages du Bresil und um 21:30 Uhr spielt die Gruppe Deep Reason. Getränke und kleine Snacks vor Ort….

Italiano :

Alle 19.30 degustazione con i produttori locali, alle 19.30 concerto dei Visages du Bresil e alle 21.30 la band Deep Reason. Rinfreschi e spuntini sul posto….

Espanol :

A las 19.30 h, degustación con los viticultores locales, a las 19.30 h, concierto con visages du Bresil y a las 21.30 h, el grupo Deep Reason. Refrescos y tentempiés in situ….

