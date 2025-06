Fête de la musique Moulins 21 juin 2025 07:00

Allier

Fête de la musique Centre-ville Moulins Allier

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

La fête de la musique à Moulins



Ce samedi 21 juin, les rues de Moulins s’animeront pour célébrer la Fête de la Musique.

Centre-ville

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

English :

Fête de la musique in Moulins



This Saturday, June 21, the streets of Moulins will come alive to celebrate the Fête de la Musique.

German :

Das Musikfest in Moulins



Am Samstag, den 21. Juni, werden die Straßen von Moulins belebt, um die Fête de la Musique zu feiern.

Italiano :

Festa della musica a Moulins



Sabato 21 giugno, le strade di Moulins si animeranno per celebrare la Fête de la Musique.

Espanol :

Fiesta de la música en Moulins



Este sábado 21 de junio, las calles de Moulins cobrarán vida para celebrar la Fiesta de la Música.

