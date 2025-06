Fête de la musique – Muhlbach-sur-Bruche 21 juin 2025 19:00

La Musique Municipale de Muhlbach-sur-Bruche organise sa fête de la musique à la salle des fêtes du village ! Buvette et petite restauration sur place pour passer une soirée conviviale et musicale ! Animations musicales place de la mairie (musique et chant) à l’école s’il pleut. N’hésitez pas à amener votre instrument ou votre voix pour partager vos talents… .

Rue du Stade

Muhlbach-sur-Bruche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 44 secretariat.muhlbach@orange.fr

