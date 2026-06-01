Fête de la Musique Nanthiat
Fête de la Musique Nanthiat samedi 20 juin 2026.
Nanthiat
Fête de la Musique
Nanthiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Suite au tournoi de foot à 8, venez participer à la fête de la musique de Jumilhac avec le groupe Les Vikings Bonne ambiance assurée
Suite au tournoi de foot à 8, venez participer à la fête de la musique de Jumilhac avec le groupe Les Vikings
Bonne ambiance assurée .
Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 46 91 519922@lfna.fr
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English : Fête de la Musique
Following the 8-a-side soccer tournament, come and take part in the Jumilhac music festival with the band Les Vikings Great atmosphere guaranteed!
L’événement Fête de la Musique Nanthiat a été mis à jour le 2026-06-04 par Isle-Auvézère