FÊTE DE LA MUSIQUE Nébian 21 juin 2025 07:00

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE Nébian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Un concert proposé par le groupe « LadyBird’z » suivi par un atelier et grillade.

Nébian 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 23 86

English :

A concert by the group « LadyBird’z » followed by a workshop and barbecue.

German :

Ein Konzert, das von der Gruppe « LadyBird’z » angeboten wird, gefolgt von einem Workshop und Grillen.

Italiano :

Concerto del gruppo « LadyBird’z » seguito da un workshop e da un barbecue.

Espanol :

Concierto del grupo « LadyBird’z » seguido de taller y barbacoa.

