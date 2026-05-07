Névez

Fête de la musique

Place de l’église Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique avec le Duo Tristan Sloaguen et Hyacinthe

Musique et danse bretonne

Place de l’église à Névez .

Place de l’église Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA