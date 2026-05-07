Fête de la musique Névez
Fête de la musique Névez dimanche 21 juin 2026.
Névez
Fête de la musique
Place de l’église Névez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique avec le Duo Tristan Sloaguen et Hyacinthe
Musique et danse bretonne
Place de l’église à Névez .
Place de l’église Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23
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English : Fête de la musique
L’événement Fête de la musique Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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