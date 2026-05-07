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Fête de la musique Névez

Fête de la musique Névez dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 29920 Névez

Département : Finistère

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Névez

Fête de la musique

Place de l’église Névez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:00:00
fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Fête de la musique avec le Duo Tristan Sloaguen et Hyacinthe
Musique et danse bretonne
Place de l’église à Névez   .

Place de l’église Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 81 23 

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English : Fête de la musique

L’événement Fête de la musique Névez a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA

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