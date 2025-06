Fête de la musique Rue de Knutange Nilvange 21 juin 2025 15:00

Moselle

Fête de la musique Rue de Knutange Boulodrome Saint-Jacques Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 18:00:00

Date(s) :

2025-06-21

La Ville de Nilvange vous invite à célébrer l’arrivée de l’été et la Fête de la musique !

Salle Pierre Mellet à 16 h spectacle musical pour enfants Bouclette « On n’est pas des robots » par la compagnie des Fées du Logis.

Résidence Amli 15 h-17h après-midi musical pour seniors « Luigi et son accordéon magique ».

Boulodrome 18h animation orchestre Standing

Buvette, restauration.Tout public

0 .

Rue de Knutange Boulodrome Saint-Jacques

Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 86 40 30 c.heydel@mairie-nilvange.fr

English :

The town of Nilvange invites you to celebrate the arrival of summer and the Fête de la musique!

Salle Pierre Mellet 4 p.m.: musical show for children Bouclette « On n’est pas des robots » by the compagnie des Fées du Logis.

Résidence Amli 3 p.m.-5 p.m.: musical afternoon for seniors « Luigi et son accordéon magique » (Luigi and his magic accordion).

Boulodrome 6 p.m.: orchestra entertainment Standing

Refreshments and food.

German :

Die Stadt Nilvange lädt Sie ein, die Ankunft des Sommers und die Fête de la Musique zu feiern!

Salle Pierre Mellet 16 Uhr: Musikalische Aufführung für Kinder Bouclette « On n’est pas des robots » (Wir sind keine Roboter) von der Compagnie des Fées du Logis.

Résidence Amli 15-17 Uhr: Musikalischer Nachmittag für Senioren « Luigi und sein magisches Akkordeon ».

Boulodrome 18 Uhr: Animation Orchester Standing

Getränkestand, Verpflegung.

Italiano :

La città di Nilvange vi invita a festeggiare l’arrivo dell’estate e la Fête de la musique!

Salle Pierre Mellet, ore 16.00: spettacolo musicale per bambini Bouclette « On n’est pas des robots » della compagnia Fées du Logis.

Résidence Amli, ore 15.00-17.00: pomeriggio musicale per anziani « Luigi et son accordéon magique » (Luigi e la sua fisarmonica magica).

Boulodrome ore 18.00: intrattenimento con band dal vivo in piedi

Rinfreschi e cibo.

Espanol :

La ciudad de Nilvange le invita a celebrar la llegada del verano y la Fiesta de la Música

Sala Pierre Mellet, 16.00 h: espectáculo musical para niños Bouclette « On n’est pas des robots » de la compañía Fées du Logis.

Residencia Amli, de 15.00 a 17.00 h: tarde musical para mayores « Luigi et son accordéon magique » (Luigi y su acordeón mágico).

Boulodrome 18.00 h: animación musical en directo

Refrescos y comida.

L’événement Fête de la musique Nilvange a été mis à jour le 2025-06-18 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME