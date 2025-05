FÊTE DE LA MUSIQUE NINKASI – Montpellier, 21 juin 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

FÊTE DE LA MUSIQUE NINKASI 32 Place Pablo Picasso Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

La Fête de la Musique, vous le savez, on prend ça au sérieux.

C’est à dire en grand, avec des concerts dans tous les Ninkasi, et une diversité de propositions allant de la pop au funk en passant par le rock et la soul, et tout ça bien sûr 100% gratos.

La Fête de la Musique, vous le savez, on prend ça au sérieux.

C’est à dire en grand, avec des concerts dans tous les Ninkasi, et une diversité de propositions allant de la pop au funk en passant par le rock et la soul, et tout ça bien sûr 100% gratos.

MISZELLANY & PACMAX

Un show dans lequel vous pourrez découvrir principalement des compositions mélangeant les genres R&B, NEO-SOUL, JAZZ, HIP-HOP, avec des sonorités latines, interprétées en anglais ainsi qu’en espagnol, créant un tout que l’on appelle Urban World Music.

Miszellany, une musicienne, compositrice, instrumentiste, beatboxeuse, formée au Jazz, amenant ses compositions et arrangements pour vous faire voyager à travers son chemin vers l’équilibre et la vérité essentielle.

PACMax, le vice champion du monde de Human Beatbox en titre, qui amène, avec son contrôle rythmique hors du commun et sa maîtrise de la loopstation, de nouvelles ambiances et textures.

AZUL & KBIRA

Duo fondateur des soirées Mektoub, Azul et Kbira c’est tout en double dose. Double dose d’énergie, double dose de bonheur et de générosité. Ensemble ils fusionnent les sonorités du Maghreb avec des styles urbains comme l’afrobass, la baile funk, le jersey, l’amapiano et le gqom. .

32 Place Pablo Picasso

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 22 91 31 83

English :

As you know, we take the Fête de la Musique seriously.

That means big time, with concerts in every Ninkasi, and a diversity of offerings ranging from pop and funk to rock and soul, and all of course 100% free.

German :

Wie Sie wissen, nehmen wir die Fête de la Musique sehr ernst.

Das heißt, im großen Stil, mit Konzerten in allen Ninkasi und einer Vielfalt an Angeboten, die von Pop über Funk bis hin zu Rock und Soul reichen, und das alles natürlich 100% kostenlos.

Italiano :

Come sapete, prendiamo sul serio la Festa della Musica.

Questo significa una grande festa, con concerti in tutte le sedi del Ninkasi e una varietà di offerte che vanno dal pop e dal funk al rock e al soul, il tutto ovviamente gratuito al 100%.

Espanol :

Como sabes, nos tomamos muy en serio la Fiesta de la Música.

Eso significa a lo grande, con conciertos en todas las salas del Ninkasi, y una diversidad de ofertas que van desde el pop y el funk hasta el rock y el soul, y todo, por supuesto, 100% gratis.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE NINKASI Montpellier a été mis à jour le 2025-05-20 par 34 OT MONTPELLIER