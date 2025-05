Fête de la Musique – Nogent-le-Rotrou, 21 juin 2025 07:00, Nogent-le-Rotrou.

Eure-et-Loir

Fête de la Musique Place St Pol Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Nogent-le-Rotrou célèbre la nouvelle édition de la fête de la musique ! L’occasion pour les artistes amateurs ou non de se produire devant le public.

Cette année encore, la municipalité endossera le rôle de chef d’orchestre de cet événement populaire en coordonnant les nombreuses initiatives !

Nogent-le-Rotrou célèbre samedi 21 juin 2025, la 43e édition de la Fête de la musique ! L’occasion pour les artistes amateurs ou non de se produire devant le public. Cette année encore, la municipalité endossera le rôle de chef d’orchestre de cet événement populaire en coordonnant toutes les initiatives et en mettant en place une scène place Saint-Pol.

Pour les musiciens ou chanteurs intéressés, contacter le service culturel au 06.20.70.46.65. .

Place St Pol

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

English :

Nogent-le-Rotrou celebrates the latest edition of its music festival! An opportunity for amateur and amateur artists alike to perform for the public.

Once again this year, the municipality will take on the role of « conductor » of this popular event, coordinating the many initiatives!

German :

Nogent-le-Rotrou feiert die neue Ausgabe der fe?te de la musique! Dies ist die Gelegenheit für Amateur- und Freizeitkünstler, vor Publikum aufzutreten.

Auch in diesem Jahr übernimmt die Stadtverwaltung die Rolle des « Dirigenten » dieser beliebten Veranstaltung und koordiniert die zahlreichen Initiativen!

Italiano :

Nogent-le-Rotrou festeggia un’altra edizione del suo festival musicale! Si tratta di un’occasione per gli artisti, dilettanti e non, di esibirsi per il pubblico.

Anche quest’anno, il Comune assume il ruolo di « direttore d’orchestra » di questo popolare evento, coordinando le numerose iniziative!

Espanol :

Nogent-le-Rotrou celebra una nueva edición de su festival de música Es una oportunidad para que los artistas, aficionados o no, actúen para el público.

Un año más, el ayuntamiento asume el papel de « director de orquesta » de este popular acontecimiento, coordinando las numerosas iniciativas

L’événement Fête de la Musique Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-05-21 par OT DU PERCHE