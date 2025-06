Fête de la musique Nordik Folk Band Réville 21 juin 2025 20:30

Manche

Fête de la musique Nordik Folk Band Rue de l’Église Réville Manche

Tarif : – –

Date : 2025-06-21 20:30:00

Début : 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Nous vous proposons un voyage en Scandinavie avec le concert du groupe du Danemark NORDIK FOLK BAND . FAMILJBANDET .

Entrée Libre.

Rue de l’Église

Réville 50760 Manche Normandie +33 6 82 15 49 02

English : Fête de la musique Nordik Folk Band

We invite you to take a trip to Scandinavia with a concert by the Danish group NORDIK FOLK BAND . FAMILJBANDET ».

Free admission.

German :

Wir bieten Ihnen eine Reise nach Skandinavien mit dem Konzert der Band aus Dänemark « NORDIK FOLK BAND . FAMILJBANDET ».

Freier Eintritt.

Italiano :

Fate un viaggio in Scandinavia con il concerto del gruppo danese NORDIK FOLK BAND . FAMILJBANDET ».

Ingresso libero.

Espanol :

Viaje a Escandinavia con el concierto del grupo danés NORDIK FOLK BAND . FAMILJBANDET ».

Entrada gratuita.

