Fête de la Musique Oizon 21 juin 2025 20:00

Cher

Fête de la Musique Au Breuzé Oizon Cher

Début : 2025-06-21 20:00:00

fin : 2025-06-21

2025-06-21

L’Association « La Grange » ogranise la Fête de la Musique au Breuzé avec une scène ouverte à tous !

Au Breuzé

Oizon 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 7 45 29 09 00

English :

The « La Grange » Association organizes the Fête de la Musique at Le Breuzé with a stage open to all!

German :

Der Verein « La Grange » organisiert die Fête de la Musique in Le Breuzé mit einer offenen Bühne für alle!

Italiano :

L’associazione « La Grange » organizza la Festa della Musica a Le Breuzé con un palco aperto a tutti!

Espanol :

La asociación « La Grange » organiza la Fiesta de la Música en Le Breuzé con un escenario abierto a todos

