Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

hors boisson

Début : 2025-06-21 19:00:00

Une soirée en musique avec le duo JOY (guitare & ukulélé), autour d’un menu Bobùn maison, à savourer sur notre terrasse en bord de rivière.

Omblèze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 76 42 05 reservation@moulindelapipe.com

English :

An evening of music with the JOY duo (guitar & ukulele), around a home-made Bobùn menu, to be enjoyed on our riverside terrace.

German :

Ein Abend mit Musik des Duos JOY (Gitarre & Ukulele) und einem hausgemachten Bobùn-Menü, das Sie auf unserer Terrasse am Flussufer genießen können.

Italiano :

Una serata di musica con il duo JOY (chitarra e ukulele), con un menu Bobùn fatto in casa, da gustare sulla nostra terrazza sul fiume.

Espanol :

Una noche de música con el dúo JOY (guitarra y ukelele), con un menú Bobùn casero, para degustar en nuestra terraza a orillas del río.

