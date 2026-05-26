Ortaffa

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place du 8 mai Ortaffa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La fête de la musique sera célébrée en plusieurs temps au cours de la journée.

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Place du 8 mai Ortaffa 66560 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 17 08

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English :

The Fête de la Musique will be celebrated in several stages throughout the day.

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Ortaffa a été mis à jour le 2026-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE