10h à 17h, Parc Gascoin avec l’école de musique Les Musicales et l’Harmonie municipale d’Orthez.

10h Jazz Band.

10h25 Clarinette/Hautbois.

10h40 In Fluences (rock).

11h Orchestre Découverte.

11h20 Musique Irlandaise.

11h40 Orchestre Junior.

12h10 Ensemble de Flûtes.

12h20 Ensemble de Cuivres.

12h30 Hold’Up Fanfare.

13h Rock Symphonique.

13h30 Tuna Junior (rock).

14h Ensemble Guitares.

14h15 Tuna (rock).

14h45 Ensemble Saxophones.

15h Groupe Léo (rock).

15h30 Ensemble percussions.

16h Living The Full Life (rock).

16h30 Harmonie.

18h, square Louis Ducla Les Choristes de l’ensemble vocal Accroche Cœur d’Orthez et la chorale Les Fleurs Bleues d’Anglet autour d’un répertoire varié. .

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 69 76 83 service-culturel@mairie-orthez.fr

