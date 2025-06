FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja 21 juin 2025 21:30

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-06-21 21:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Fête de la musique Concert WAS A BEAT au café de France Réservation conseillée .

Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 53 40

English :

Fête de la musique WAS A BEAT concert at the Café de France Reservations recommended.

German :

Fête de la musique Konzert WAS A BEAT im Café de France Reservierung empfohlen .

Italiano :

Fête de la musique concerto WAS A BEAT al Café de France Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Fête de la musique Concierto WAS A BEAT en el Café de France Se recomienda reservar.

L’événement FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja a été mis à jour le 2025-06-18 par OTI PYRENEES CERDAGNE