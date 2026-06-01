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FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja

FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja samedi 20 juin 2026.

Ville : 66340 Osséja

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Osséja

FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA

Osséja Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Osséja 66340 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 65 34 

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English :

L’événement FETE DE LA MUSIQUE OSSEJA Osséja a été mis à jour le 2026-05-29 par OTC PYRENEES CERDAGNE