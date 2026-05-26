Oupia

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’Église Oupia Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Accueillez l’été en musique à Oupia ! La Mairie et L’Especiaria s’associent pour une soirée festive avec scène libre pour tous les talents et un repas convivial accessible sans réservation, idéal pour partager un beau moment de village.

La Mairie d’Oupia vous invite à partager un moment festif et chaleureux pour accueillir la nouvelle saison en musique .

Dans une ambiance de village authentique et citoyenne, cet événement met le partage à l’honneur grâce à une grande scène libre. Que vous soyez musicien débutant ou confirmé, ou tout simplement amateur de bonnes vibrations, venez faire vibrer la place et exprimer votre talent .

Pour prolonger la convivialité, l’équipe de L’Especiaria (Manue, Marine et Florian) s’associe à la fête pour vous régaler . Un savoureux repas de terroir sera proposé pour l’occasion, en accès direct et sans aucune réservation nécessaire .

Un rendez-vous idéal pour s’amuser, chanter et danser tous ensemble. .

Place de l’Église Oupia 34210 Hérault Occitanie +33 4 68 32 95 19 florylou@orange.fr

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Drinks Catering on site

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Oupia a été mis à jour le 2026-05-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC