Fête de la musique par BEEZOO Skate-park Oloron-Sainte-Marie 21 juin 2025 18:00

Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-06-21 18:00:00

fin : 2025-06-22 01:00:00

La troisième édition de Beezoo Oloron est lancée un pur moment de fun avec un grand « F » !

Que des sourires et de bonnes vibes en dansant sur des sons House, Disco et Sunset avec des DJs de renommée internationale LAWZ, I. SEE. DIESEL, et Monsieur Mikey.

Profitez également d’une journée complète d’activités au skatepark, incluant des initiations au skateboard et au breakdance dès 10h30, un concours de skateboard avec prize money à partir de 14h00, et un battle de breakdance à 14h00, animé par DJ I. SEE. DIESEL.

Rassemblons-nous pour faire la fête !

Un seul mot d’ordre bienveillance, joie et énergie partagée.

Bar et restauration sur place. .

Skate-park Impasse de la Piscine

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 01 07 72 ilovemontsonic@gmail.com

