Fête de la musique par les Amis du Cpa Centre du Patrimoine Arménien Valence

Fête de la musique par les Amis du Cpa

Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 18:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Partez à la découverte de la culture arménienne en musique et en danse avec la traditionnelle Fête de la musique organisée par Les Amis du Cpa.

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Centre du Patrimoine Arménien 14 rue Louis Gallet Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 80 13 00 contact@le-cpa.com

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English :

Discover Armenian culture through music and dance at the traditional Fête de la musique organized by Les Amis du Cpa.

L’événement Fête de la musique par les Amis du Cpa Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme