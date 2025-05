Fête de la musique – Parnans, 13 juin 2025 18:00, Parnans.

Drôme

Fête de la musique Le village Parnans Drôme

Début : 2025-06-13 18:00:00

fin : 2025-06-13

2025-06-13

Venez vous détendre et profiter d’une bonne soirée à l’occasion de la Fête de la musique de Parnans ! Venez nombreux !

Le village

Parnans 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 31 77 mairie@parnans.fr

English :

Come and relax and enjoy a great evening at Parnans’ Fête de la Musique! Come one, come all!

German :

Entspannen Sie sich und genießen Sie einen schönen Abend bei der Fête de la Musique in Parnans! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Venite a rilassarvi e a godervi una grande serata alla Fête de la musique di Parnans! Venite tutti!

Espanol :

¡Ven a relajarte y a disfrutar de una gran velada en la Fête de la musique de Parnans! ¡Vengan todos!

