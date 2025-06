Fête de la musique Petit-Bayonne – Bayonne 21 juin 2025 14:00

La Fête de la Musique à Bayonne annonce l’été et la Ville propose à cette occasion plusieurs concerts et spectacles.

Esplanade roland-barthes 18h30 Les ateliers de la Rock School, 20h30 Element of Nights, 21h Queen of Diamonds

Eglise Saint-André 20h Choeur & Co

Place Saint-André 19h30 Endless break, 21h30 Giscard is Not Dead

Place Patxa 18h30 Samba Badag, 21h Mizelium, 23h AS04

Rue Jacques-Laffitte 14h à 1h Piriache, Game Off, Bourbon, Street Band, Alma Flamenca, Dj Bobkat

Musée Basque 18h Baionan Kantuz

Place de la République 17h Pena Campera, 18h Alma Loca .

Divers lieux

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

