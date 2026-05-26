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FÊTE DE LA MUSIQUE Peyrestortes

FÊTE DE LA MUSIQUE Peyrestortes

FÊTE DE LA MUSIQUE Peyrestortes samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de l'église

Ville : 66600 Peyrestortes

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Peyrestortes

FÊTE DE LA MUSIQUE

Place de l’église Peyrestortes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Programmation en cours….
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Place de l’église Peyrestortes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 08 90 

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L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Peyrestortes a été mis à jour le 2026-05-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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