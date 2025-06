Fête de la musique – Place de la Mairie Peyrins 21 juin 2025 17:15

Fête de la musique Place de la Mairie 3, place du Champ de Mars Peyrins Drôme

Pour la fête de la musique à Peyrins, nous vous donnons rendez-vous place de la Mairie pour découvrir les représentations de la chorale et de l’école de musique du village ainsi que des concerts de percussions cubaines, jazz et groupes divers…

Place de la Mairie 3, place du Champ de Mars

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 74 11 mairie@peyrins.fr

English :

For the Peyrins music festival, we invite you to join us at Place de la Mairie for performances by the village choir and music school, as well as concerts featuring Cuban percussion, jazz and a variety of other groups?

German :

Für das Musikfest in Peyrins treffen Sie sich auf dem Rathausplatz, um die Darbietungen des Chors und der Musikschule des Dorfes sowie Konzerte mit kubanischer Perkussion, Jazz und verschiedenen Gruppen zu entdecken?

Italiano :

In occasione del festival musicale di Peyrins, vi invitiamo a recarvi in Place de la Mairie per assistere alle esibizioni del coro del villaggio e della scuola di musica, nonché ai concerti di percussioni cubane, jazz e di altri gruppi?

Espanol :

Con motivo del festival de música de Peyrins, le invitamos a la plaza de la Mairie para asistir a las actuaciones del coro y la escuela de música del pueblo, así como a conciertos de percusión cubana, jazz y otros grupos..

