Fête de la Musique Phalsbourg
Fête de la Musique Phalsbourg samedi 20 juin 2026.
Phalsbourg
Fête de la Musique
Place d’Armes Phalsbourg Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
L’Union Musicale de Phalsbourg, en partenariat avec la municipalité, vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du rock et de la convivialité avec Out5ide et Conan et les Aventuriers. Buvette et restauration sur place.Tout public
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Place d’Armes Phalsbourg 57370 Moselle Grand Est +33 3 87 24 40 00
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English :
The Union Musicale de Phalsbourg, in partnership with the municipality, invites you to an evening of rock music and good times featuring Out5ide and Conan et les Aventuriers. Refreshments and food will be available on site.
L’événement Fête de la Musique Phalsbourg a été mis à jour le 2026-06-16 par OT PAYS DE PHALSBOURG