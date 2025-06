Fête de la musique – Picauville 21 juin 2025 19:00

Manche

Fête de la musique Bourg Picauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Concert de RedRock (standards revisités) et Horizon (standards anglophones et francophones pop/rock des années 60 à aujourd’hui).

Concert de RedRock (standards revisités) et Horizon (standards anglophones et francophones pop/rock des années 60 à aujourd’hui). .

Bourg

Picauville 50360 Manche Normandie comitedesfetesdepicauville@gmail.com

English : Fête de la musique

Concert by RedRock (revisited standards) and Horizon (English and French pop/rock standards from the 60s to today).

German :

Konzert von RedRock (neu interpretierte Standards) und Horizon (englisch- und französischsprachige Pop/Rock-Standards von den 60er Jahren bis heute).

Italiano :

Concerto di RedRock (standard rivisitati) e Horizon (standard pop/rock inglesi e francesi dagli anni ’60 a oggi).

Espanol :

Concierto de RedRock (estándares revisitados) y Horizon (estándares pop/rock ingleses y franceses de los años 60 a la actualidad).

L’événement Fête de la musique Picauville a été mis à jour le 2025-06-08 par OT Baie du Cotentin