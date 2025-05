Fête de la musique – Pierrelatte, 21 juin 2025 07:00, Pierrelatte.

Pour le fête de la Musique, la ville de Pierrelatte vibrera au rythme de nombreux concerts !

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-povence.com

English :

For the Fête de la Musique, the town of Pierrelatte will be vibrating to the rhythm of numerous concerts!

German :

Anlässlich des Musikfestes wird die Stadt Pierrelatte im Rhythmus zahlreicher Konzerte vibrieren!

Italiano :

In occasione della Fête de la Musique, la città di Pierrelatte si scatena al ritmo di numerosi concerti!

Espanol :

Con motivo de la Fiesta de la Música, la ciudad de Pierrelatte se estremecerá al ritmo de numerosos conciertos

