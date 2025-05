Fête de la Musique Pique-nique et concert – Quiberville, 21 juin 2025 12:30, Quiberville.

Seine-Maritime

Fête de la Musique Pique-nique et concert 977 Rue de l’eglise Quiberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 12:30:00

fin : 2025-06-21 15:00:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez partager un moment convivial en famille, entre amis, ou en amoureux, lors du pique-nique/concert organisé par le Service Culture de Terroir de Caux, la Bibliothèque de Quiberville-sur-mer et le collectif La Machine.

Chacun ramène son pique-nique, afin de profiter du premier jour de l’été en musique, avec l’artiste Le Braz et sa première partie Calou !

Au programme, de la Folk originale qui trouve le parfait équilibre entre beauté et chaos, douceur et violence, espoir et désillusion, ainsi que des reprise des plus grands morceaux de Rock n’roll, blues, chanson populaire et bien d’autres encore.

Rdv à 12h30 rue de l’Eglise à côté de la Bibliothèque de Quiberville-sur-mer.

Ouvert à tous.

Gratuit

977 Rue de l’eglise

Quiberville 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 04 08 32

English : Fête de la Musique Pique-nique et concert

Come and share a convivial moment with family, friends or lovers, at the picnic/concert organized by the Terroir de Caux Culture Department, the Quiberville-sur-mer Library and the La Machine collective.

Bring your own picnic and enjoy the first day of summer in music, with artist Le Braz and his opening act Calou!

The program features original folk music that strikes the perfect balance between beauty and chaos, gentleness and violence, hope and disillusionment, as well as covers of the greatest rock’n’roll, blues, chanson populaire and much more.

Rendezvous at 12:30 p.m. in rue de l’Eglise, next to the Quiberville-sur-mer library.

Open to all.

Free

German :

Genießen Sie einen geselligen Moment mit der Familie, Freunden oder Verliebten beim Picknick/Konzert, das vom Service Culture de Terroir de Caux, der Bibliothek von Quiberville-sur-mer und dem Kollektiv La Machine organisiert wird.

Jeder bringt sein eigenes Picknick mit, um den ersten Tag des Sommers mit Musik zu genießen, mit dem Künstler Le Braz und seiner Vorgruppe Calou!

Auf dem Programm steht origineller Folk, der das perfekte Gleichgewicht zwischen Schönheit und Chaos, Sanftheit und Gewalt, Hoffnung und Desillusionierung findet, sowie Coverversionen der größten Stücke aus Rock n’Roll, Blues, Volkslied und vielen anderen.

Treffpunkt um 12:30 Uhr in der Rue de l’Eglise neben der Bibliothek von Quiberville-sur-mer.

Für alle offen.

Kostenlos

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità con la vostra famiglia, i vostri amici o i vostri cari al picnic/concerto organizzato dal Dipartimento Cultura di Terroir de Caux, dalla Biblioteca di Quiberville-sur-mer e dal collettivo La Machine.

Portate il vostro picnic e godetevi il primo giorno d’estate con la musica di Le Braz e del suo gruppo di supporto Calou!

Il programma prevede musica folk originale che trova il perfetto equilibrio tra bellezza e caos, dolcezza e violenza, speranza e disillusione, oltre a cover delle più grandi canzoni rock’n’roll, blues, popolari e molto altro.

Appuntamento alle 12.30 in rue de l’Eglise, accanto alla biblioteca di Quiberville-sur-mer.

Aperto a tutti.

Gratuito

Espanol :

Venga a compartir un momento de convivencia con la familia, los amigos o los enamorados en el picnic/concierto organizado por el Departamento de Cultura de Terroir de Caux, la Biblioteca de Quiberville-sur-mer y el colectivo La Machine.

Traiga su propio picnic y disfrute del primer día de verano con la música de Le Braz y su telonero Calou

El programa incluye música folk original, en perfecto equilibrio entre la belleza y el caos, la dulzura y la violencia, la esperanza y la desilusión, así como versiones de los mejores temas de rock’n’roll, blues, canciones populares y mucho más.

Encuentro a las 12.30 h en la rue de l’Eglise, junto a la biblioteca de Quiberville-sur-mer.

Abierto a todos.

Gratis

