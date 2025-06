FETE DE LA MUSIQUE PLACE REPUBLIQUE Sorède 21 juin 2025 07:00

Pyrénées-Orientales

FETE DE LA MUSIQUE PLACE REPUBLIQUE Place de la République Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Concert avec « Dolce Vita » sur la Place République, proposé par les restaurateurs La Salamandre et le Bar des Albères.

Pensez à réserver votre table pour pouvoir profiter pleinement de votre soirée !

Place de la République

Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 30 19 32 36

English :

Concert with « Dolce Vita » on Place République, organized by restaurateurs La Salamandre and Bar des Albères.

Don’t forget to reserve your table to make the most of the evening!

German :

Konzert mit « Dolce Vita » auf dem Place République, angeboten von den Gastronomen La Salamandre und Bar des Albères.

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren, damit Sie den Abend in vollen Zügen genießen können!

Italiano :

Concerto con « Dolce Vita » in Place République, organizzato dai ristoratori La Salamandre e Bar des Albères.

Non dimenticate di prenotare il vostro tavolo per approfittare al massimo della serata!

Espanol :

Concierto con « Dolce Vita » en la Place République, organizado por los restauradores La Salamandre y Bar des Albères.

No olvide reservar su mesa para disfrutar al máximo de la velada

