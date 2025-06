Fête de la musique Plaine 21 juin 2025 19:00

Bas-Rhin

Fête de la musique 2 chemin de la roche Plaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

L’association récré loisirs organise la fête de la musique à Plaine. Au programme The Pykon’s et d’autres musiciens ainsi que buvette et restauration sur place. .

2 chemin de la roche

Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est +33 6 31 40 85 33 recre.loisirs@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Plaine a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche