Fête de la Musique – le bourg Plaisance 21 juin 2025

Aveyron

Fête de la Musique le bourg Rue Magnolias Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Le 21 juin, Les Magnolias s’enflamment ! Venez vibrer au rythme d’un duo multi-instrumentiste pour une soirée où saveurs et musique ne feront plus qu’un !

Un jeu de guitare voluptueux, une voix veloutée pour un duo multi-instrumentiste sur fond de jazz et de bossa. 32 .

le bourg Rue Magnolias

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 6 12 28 52 06 info@lesmagnoliashotel.com

English :

? On June 21, Les Magnolias is on fire! Come and vibrate to the rhythm of a multi-instrumentalist duo for an evening where flavors and music become one! ??

German :

? Am 21. Juni geht in Les Magnolias die Post ab! Lassen Sie sich von einem Multi-Instrumentalisten-Duo in den Bann ziehen und genießen Sie einen Abend, an dem Geschmack und Musik eins werden!

Italiano :

? Il 21 giugno, Les Magnolias saranno in fiamme! Venite a vibrare al ritmo di un duo di polistrumentisti per una serata in cui sapore e musica diventano una cosa sola

Espanol :

? El 21 de junio, ¡Las Magnolias arderán! Ven a vibrar al ritmo de un dúo multiinstrumentista en una velada en la que el sabor y la música se hacen uno

