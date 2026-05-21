Fête de la musique Plougrescant
Fête de la musique Plougrescant dimanche 21 juin 2026.
Plougrescant
Fête de la musique
Place de la Mairie Plougrescant Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Scène ouverte à partir de 10h. Restauration (cochon grillé sur réservation) brocante et buvette. DJ Michel Broudic à partir de 18h. Feu de la Saint Jean à la tombée du jour. .
Place de la Mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 51 18
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English :
L’événement Fête de la musique Plougrescant a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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