Plougrescant

Fête de la musique

Place de la Mairie Plougrescant Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Scène ouverte à partir de 10h. Restauration (cochon grillé sur réservation) brocante et buvette. DJ Michel Broudic à partir de 18h. Feu de la Saint Jean à la tombée du jour. .

Place de la Mairie Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 51 18

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English :

L’événement Fête de la musique Plougrescant a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose