Fête de la musique Poilly-sur-Serein 21 juin 2025 19:30

Yonne

Fête de la musique 48 Rue d’En Bas Poilly-sur-Serein Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:30:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-21

Rejoignez une soirée musicale avec DJ Juju de Bernon qui vous fera danser toute la nuit. On commence par un moment convivial avec restauration et buvette, puis place à la musique et à la danse. Une belle occasion de se retrouver entre amis et de célébrer la musique ensemble à Poilly-sur-Serein. .

48 Rue d’En Bas

Poilly-sur-Serein 89310 Yonne Bourgogne-Franche-Comté latelier89310@gmail.com

English : Fête de la musique

German : Fête de la musique

Italiano :

Espanol :

L’événement Fête de la musique Poilly-sur-Serein a été mis à jour le 2025-06-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois