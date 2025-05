Fête de la musique Poix Terron – Poix-Terron, 20 juin 2025 07:00, Poix-Terron.

Ardennes

Fête de la musique Poix Terron Salle de la Vence Poix-Terron Ardennes

Début : 2025-06-20

fin : 2025-06-20

2025-06-20

La Fête de la Musique mettra en vedette Sam Play, interprétant de la chanson française, et Four to One, offrant une performance de classic rock.

Salle de la Vence

Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 6 26 96 54 58 festipoix@orange.fr

English :

The Fête de la Musique will feature Sam Play, performing French chanson, and Four to One, offering a classic rock performance.

German :

Bei der Fête de la Musique treten Sam Play mit französischen Chansons und Four to One mit Classic Rock auf.

Italiano :

La Fête de la Musique vedrà la partecipazione di Sam Play, che eseguirà una chanson francese, e di Four to One, che proporrà una performance di rock classico.

Espanol :

La Fête de la Musique contará con Sam Play, que interpretará chanson francesa, y Four to One, que ofrecerá una actuación de rock clásico.

